В сеть утекла точная дата релиза GTA 6

Согласно утечке, выход игры намечен на 27 октября 2025 года. Эта информация могла быть точной, так как ранее в своем отчете компания Take-Two подтвердила, что планирует выпустить GTA 6 осенью следующего года.

На странице игры также были размещены скриншоты, трейлеры и описание проекта. Однако вскоре после утечки вся информация была удалена с сайта, что вызывает подозрение, что портал действительно раскрыл данные раньше времени.

Пока известно, что Grand Theft Auto VI готовится к выходу только на консолях PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. О версии для ПК информации пока нет.