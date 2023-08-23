В Сеть утекли характеристики карманной консоли Lenovo Legion Go

Согласно утечкам, новинка будет работать на базе процессоров AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme, которые уже зарекомендовали себя в консоли ASUS ROG Ally.

Основное внимание привлекает использование 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500, что делает эту консоль одной из самых быстрых в своём классе.

Дисплей устройства, по слухам, будет иметь диагональ 8 дюймов с максимальным разрешением 2560 x 1600 пикселей. Такое разрешение экрана в портативных устройствах довольно редкое явление. И это может повлиять на продолжительность работы от аккумулятора.

Отметим, что Lenovo, по всей видимости, делает ставку на высокую производительность. Процессоры AMD Ryzen Z1 обладают большим потенциалом, особенно их Extreme-версия, которая превосходит даже некоторые настольные процессоры по сырой производительности.