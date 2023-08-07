В Сеть утекли характеристики карманной консоли Nintendo Switch 2

Недавно стали известны некоторые технические характеристики будущего устройства, хотя официального подтверждения от Nintendo пока нет.

Согласно утечкам, новая консоль будет оснащена 8-дюймовым LCD-экраном. Она получит внутренний накопитель на 512 ГБ.

Ожидается, что запуск новинки состоится в конце 2024 года, примерно в сентябре или октябре. Интересный момент: устройство, по слухам, будет выпущено с новой 3D-игрой про Марио. Эту информацию подтверждают сразу 3-4 источника.

Кроме того, новая консоль будет использовать новый формат картриджей.

Все эти данные были раскрыты инсайдерами Nate the Hate и Andy Robinson/VGC. Несмотря на то что информация кажется весьма интересной, пока сложно сказать, насколько она достоверна.