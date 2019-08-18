В сети нашли необъявленные отличия новой Nintendo Switch от старой

Впрочем, выросшее время работы подтверждается тестами. При сохранившихся размерах батареи, новая консоль работает от 4,5 до 9 часов на одном заряде, тогда как оригинал обеспечивал от 2,5 до 6,5 часов автономной работы.

Любопытные тестеры также отметили более яркий дисплей и улучшенный баланс белого, улучшенные контроллеры-джойконы без проблемы «дрейфа», улучшенный процессор NVIDIA Tegra X1, что и обеспечило продлённую автономность.