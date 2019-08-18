В сети нашли необъявленные отличия новой Nintendo Switch от старой

Видеоблогеры на Youtube не обошли своим вниманием обновлённую приставку Nintendo Switch и постарались выяснить все отличия «новой» модели от «старой».
Дело в том, что компания в июле обновила приставку Nintendo Switch, начало продаж запланировано на конец августа. Согласно описанию производителя, новая модель предлагает заметно увеличенное временем автономной работы. Но судя по отзывам, это не единственное отличие.
Впрочем, выросшее время работы подтверждается тестами. При сохранившихся размерах батареи, новая консоль работает от 4,5 до 9 часов на одном заряде, тогда как оригинал обеспечивал от 2,5 до 6,5 часов автономной работы.
Любопытные тестеры также отметили более яркий дисплей и улучшенный баланс белого, улучшенные контроллеры-джойконы без проблемы «дрейфа», улучшенный процессор NVIDIA Tegra X1, что и обеспечило продлённую автономность.