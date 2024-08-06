В сети нашли упоминание новой игры Valve. И это, скорее всего, новая Half-Life

Пользователи Reddit предположили, что это может быть кодовое название новой Half-Life, учитывая, что White Sands ассоциируется с исследовательским комплексом «Черная Меза» во вселенной проекта.

Блогер Тайлер Маквикер, известный своими инсайдами о Valve, утверждает, что White Sands — это проект с кодовым названием hlx.

По его словам, эта игра представляет собой новую часть серии Half-Life, но без ориентации на VR. Маквикер заявил, что информация достоверна и подтверждена.

Датамайнеры также нашли упоминания о новой игре в коде Counter-Strike 2 и Dota 2 еще от марта 2021 года. Эти упоминания включают управление персонажем в костюме H.E.V., добавление существ из мира Зен и симуляцию транспортных средств.