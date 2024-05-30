В сети нашли упоминание переходника для подключения PSVR2 к ПК

Адаптер получил название PlayStation VR2 PC Adapter и обозначается номером CFI-ZVP1. В графе «страна производитель» указан Китай.

Пользователь X под ником Brad Lynch отметил, что «Sony сертифицирует адаптер, позволяющий оборудованию PS VR2 работать на ПК».

Это подтверждает намерения Sony расширить функциональность своей гарнитуры виртуальной реальности, предоставив поддержку ПК до конца 2024 года. В феврале этого года компания заявила о подобных планах и даже начала тестировать эту возможность.