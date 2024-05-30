В сети нашли упоминание переходника для подключения PSVR2 к ПК

Опубликовано 30 мая 2024, 07:01
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В сети нашли упоминание переходника для подключения PSVR2 к ПКЭто мы ждем
Пользователи социальной сети X (ранее известной как Twitter) заметили на одном из южнокорейских сайтов-регуляторов информацию о специальном адаптере для подключения гарнитуры PlayStation VR2 к персональным компьютерам.
Адаптер получил название PlayStation VR2 PC Adapter и обозначается номером CFI-ZVP1. В графе «страна производитель» указан Китай.
Пользователь X под ником Brad Lynch отметил, что «Sony сертифицирует адаптер, позволяющий оборудованию PS VR2 работать на ПК».
Это подтверждает намерения Sony расширить функциональность своей гарнитуры виртуальной реальности, предоставив поддержку ПК до конца 2024 года. В феврале этого года компания заявила о подобных планах и даже начала тестировать эту возможность.
Гарнитура PlayStation VR2 поступила в продажу 22 февраля 2023 года и на момент выхода стоила $550.
Возможность использовать шлем не только с PlayStation 5, но и с ПК, должна значительно расширить функционал устройства и привлечь новых пользователей.