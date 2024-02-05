В сети опубликовали игровой процесс ПК-версии PS5-эксклюзива Marvel's Spider-Man 2

Несмотря на то, что официальный релиз игры для персональных компьютеров еще не анонсирован Sony, геймеры уже имеют возможность увидеть, как проект выглядит на ПК.

Опубликованные ролики демонстрируют не только потенциал графики, но и ряд проблем с производительностью, включая баги, задержки и некорректную работу анимаций.

Отмечается, что в тестовой версии отсутствуют некоторые текстуры, что указывает на ее незавершенный статус.

Слитый геймплей, вероятно, является частью большой утечки от разработчика Insomniac Games, произошедшей в декабре 2023 года.

Согласно доступной информации, Sony планирует выпустить Marvel's Spider-Man 2 на ПК в 2024 или 2025 финансовом году, но точная дата пока неизвестна. Ожидается, что игра появится на рынке не позднее 31 марта 2026 года.