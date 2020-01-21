В сети опубликовано изображение интерфейса грядущей PlayStation 5

Последнее время не утихают разговоры о том, как же будет выглядеть новое поколение PlayStation. Подогревает интерес к данной теме тот факт, что Microsoft уже анонсировали свою новую консоль, в том числе показав ее внешний вид, а Sony до сих пор утаивают данную информацию. Но за всеми этими беседами о дизайне консоли, люди будто бы забыли, что есть же еще и дизайн интерфейсов. И вот изображения интерфейса грядущей японской консоли, по всей видимости, все-таки попало в интернет.