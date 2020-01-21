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В сети опубликовано изображение интерфейса грядущей PlayStation 5

И данный дизайн до боли что-то напоминает
Последнее время не утихают разговоры о том, как же будет выглядеть новое поколение PlayStation. Подогревает интерес к данной теме тот факт, что Microsoft уже анонсировали свою новую консоль, в том числе показав ее внешний вид, а Sony до сих пор утаивают данную информацию. Но за всеми этими беседами о дизайне консоли, люди будто бы забыли, что есть же еще и дизайн интерфейсов. И вот изображения интерфейса грядущей японской консоли, по всей видимости, все-таки попало в интернет.

По крайней мере именно это изображение с соответствующей подписью было опубликовано сразу в двух источниках: на популярном портале 4Chan и на сайте американской телекомпании CNN. Правда в обоих случаях источником выступил анонимный инсайдер, так что вполне вероятно, что данное изображение — фейк. Но если это все же не так, то по всей видимости, Sony решила не заморачиваться над дизайном графического интерфейса своей новой консоли, оставив точно такой же вариант, какой используется прямо сейчас, на PlayStation 4.

В пользу того, что на картинке изображена именно что PlayStation 5, а не обычная четверка, говорит тот факт, что на фотографии видно, что номер прошивки имеет значение 0.100.020. С другой стороны, вполне вероятно, что Sony может переработать внешний вид интерфейса консоли ближе к ее анонсу или даже выходу. Напомним, что официальный запуск PlayStation 5 должен состояться к рождественскому сезону продаж 2020 года.