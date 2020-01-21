В сети опубликовано изображение интерфейса грядущей PlayStation 5
По крайней мере именно это изображение с соответствующей подписью было опубликовано сразу в двух источниках: на популярном портале 4Chan и на сайте американской телекомпании CNN. Правда в обоих случаях источником выступил анонимный инсайдер, так что вполне вероятно, что данное изображение — фейк. Но если это все же не так, то по всей видимости, Sony решила не заморачиваться над дизайном графического интерфейса своей новой консоли, оставив точно такой же вариант, какой используется прямо сейчас, на PlayStation 4.
В пользу того, что на картинке изображена именно что PlayStation 5, а не обычная четверка, говорит тот факт, что на фотографии видно, что номер прошивки имеет значение 0.100.020. С другой стороны, вполне вероятно, что Sony может переработать внешний вид интерфейса консоли ближе к ее анонсу или даже выходу. Напомним, что официальный запуск PlayStation 5 должен состояться к рождественскому сезону продаж 2020 года.