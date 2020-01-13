В сети показали скриншоты новой Half‑Life

Напомним, Half-Life: Alyx должна выйти уже в марте. Игра будет запускаться на компьютерах с довольно мощным «железом»: не менее 12 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, а также видеокарта Nvidia GTX 1060 или AMD RX 580 - 6GB VRAM. Сообщается, что Half-Life: Alyx будет поддерживать восемь VR-устройств, доступных на рынке.