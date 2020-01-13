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Сегодня 17:07
В сети показали скриншоты новой Half‑Life
Она должна выйти в марте
Автор YouTube-канала Valve News Network показал девять скриншотов из ожидаемой Half‑Life: Alyx. Для этой игры понадобятся гарнитуры виртуальной реальности, а значит, она создаст сильнейший эффект присутствия.
Блогер утверждает, что получил скриншоты от личного информатора. На первом из них видно лестницу с трупом, на другом — офицера комбайнов, вооружённого огнемётом. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать описание:
Напомним, Half-Life: Alyx должна выйти уже в марте. Игра будет запускаться на компьютерах с довольно мощным «железом»: не менее 12 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, а также видеокарта Nvidia GTX 1060 или AMD RX 580 - 6GB VRAM. Сообщается, что Half-Life: Alyx будет поддерживать восемь VR-устройств, доступных на рынке.