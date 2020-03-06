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В сети появилась бесплатная игра о последствиях коронавируса и Третьей мировой войны
Она является пародией на Death Stranding
В сети появилась бесплатная игра о последствиях коронавируса и Третьей мировой войны. Игра под названием Walking Simulator была создана разработчиком Pugscape и представляет собой пародию на популярную новинку прошлого года - Death Stranding.
События в Walking Simulator происходят в 2022 году. Равно как и в нашумевшем тайтле Кодзимы, главным героем является курьер, которому в рамках игры необходимо транспортировать посылки для воссоздания связи между человечеством. Однако в отличии от Death Stranding, во вселенной Walking Simulator человечество было уничтожено пандемией коронавируса, а также Третьей мировой войной. Геймерам предстоит противодействовать особенностям погоды, местности, а также силам гравитации.
На данный момент разработчик выпустил лишь один акт под названием Антарктида, не сообщив о дальнейших планах на игру. Бесплатная загрузка доступна по этой ссылке.