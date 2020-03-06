В сети появилась бесплатная игра о последствиях коронавируса и Третьей мировой войны

События в Walking Simulator происходят в 2022 году. Равно как и в нашумевшем тайтле Кодзимы, главным героем является курьер, которому в рамках игры необходимо транспортировать посылки для воссоздания связи между человечеством. Однако в отличии от Death Stranding, во вселенной Walking Simulator человечество было уничтожено пандемией коронавируса, а также Третьей мировой войной. Геймерам предстоит противодействовать особенностям погоды, местности, а также силам гравитации.

На данный момент разработчик выпустил лишь один акт под названием Антарктида, не сообщив о дальнейших планах на игру. Бесплатная загрузка доступна по этой ссылке.