В сети появилась информация о первых трех частях Mortal Kombat с обновленной графикой

Так, в базе данных Европейской рейтинговой системы игр PEGI был добавлен совершенно новый продукт, получивший название Mortal Kombat Kollection Online. Судя по имеющимся данным, игра будет выпущена на всех актуальных платформах: на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Что же касательно создателей игры, то ими значатся разработчики из студии Blind Squirrel Games, которые до этого подарили нам BioShock: The Collection.