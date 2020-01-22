Ferra
Игры
Сегодня 18:18

В сети появилась информация о первых трех частях Mortal Kombat с обновленной графикой

По всей видимости, анонс уже не за горами
Многие годы фанаты игровой серии Mortal Kombat чуть ли не умоляют ее разработчиков выпустить обновленную версию первых трех частей. И, судя по всему, молитвы геймеров наконец-то были услышаны — в сети появились первые достоверные упоминания ремастер-версии первых трех частей культового файтинга.

Так, в базе данных Европейской рейтинговой системы игр PEGI был добавлен совершенно новый продукт, получивший название Mortal Kombat Kollection Online. Судя по имеющимся данным, игра будет выпущена на всех актуальных платформах: на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Что же касательно создателей игры, то ими значатся разработчики из студии Blind Squirrel Games, которые до этого подарили нам BioShock: The Collection.

Напомним, что первые упоминания о данной игре появились еще в апреле прошлого года, правда тогда было сказано, что проект отменили. Но зато вместе с информацией о самой игре, были опубликовано и множество скриншотов, якобы связанных с проектом.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Вполне вероятно, что полноценный анонс ремастер первых трех частей Mortal Kombat состоится уже летом — в рамках ежегодной игровой конференции E3 2020.