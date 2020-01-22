В сети появилась информация о первых трех частях Mortal Kombat с обновленной графикой
Так, в базе данных Европейской рейтинговой системы игр PEGI был добавлен совершенно новый продукт, получивший название Mortal Kombat Kollection Online. Судя по имеющимся данным, игра будет выпущена на всех актуальных платформах: на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Что же касательно создателей игры, то ими значатся разработчики из студии Blind Squirrel Games, которые до этого подарили нам BioShock: The Collection.
Напомним, что первые упоминания о данной игре появились еще в апреле прошлого года, правда тогда было сказано, что проект отменили. Но зато вместе с информацией о самой игре, были опубликовано и множество скриншотов, якобы связанных с проектом.
Вполне вероятно, что полноценный анонс ремастер первых трех частей Mortal Kombat состоится уже летом — в рамках ежегодной игровой конференции E3 2020.