В сети появилась информация о продолжении легендарной Diablo

Сначала в сети появилось сообщение от популярного интернет-инсайдера, который рассказал, что на BlizzCon 2019 анонсируют долгожданную четвертую часть Diablo. Теперь же авторитетное немецкое игровое издание Gamestar опубликовало материал, в котором анонсировала следующий выпуск своего журнала, в котором помимо всего прочего будет опубликована реклама артбука по серии Diablo.

В официальном анонсе журнала говорится, что помимо иллюстраций по уже вышедшим трем играм во вселенной Diablo, артбук будет оснащен и изображениями из еще неанонсированной Diablo IV. Можно было бы списать все на опечатку, если бы не тот факт, что игры серии перечислены по отдельности и в правильном порядке.