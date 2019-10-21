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В сети появилась информация о продолжении легендарной Diablo
Причем все вполне себе официально
С каждым днем BlizzCon 2019 становится все ближе. В рамках мероприятия ожидаются киберспортивные матчи и косплееры, но что более важно, игроки ждут огромное число интересных анонсов. Так, буквально накануне грядущей конференции в сети появилась информация о продолжении популярнейшей серии игр Diablo — Diablo 4.
Сначала в сети появилось сообщение от популярного интернет-инсайдера, который рассказал, что на BlizzCon 2019 анонсируют долгожданную четвертую часть Diablo. Теперь же авторитетное немецкое игровое издание Gamestar опубликовало материал, в котором анонсировала следующий выпуск своего журнала, в котором помимо всего прочего будет опубликована реклама артбука по серии Diablo.
В официальном анонсе журнала говорится, что помимо иллюстраций по уже вышедшим трем играм во вселенной Diablo, артбук будет оснащен и изображениями из еще неанонсированной Diablo IV. Можно было бы списать все на опечатку, если бы не тот факт, что игры серии перечислены по отдельности и в правильном порядке.
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