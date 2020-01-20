В сети появилась новая информация о полноценном голосовом управлении PlayStation 5

В сети появились данные о свежем патенте Sony, в рамках которого компания хочет закрепить за собой правой на контроллер, способный предоставить пользователю доступ к функциям DualShock 5 и PlayStation 5 благодаря встроенному в геймпад микрофону. Вполне вероятно, что новый патент имеет прямое отношение к более раннему документу — в сентябре Sony также подала заявку на патент, в котором описывается фирменный голосовой помощник устройства под названием PlayStation Assistant.

Что интересно, новый рассекреченный документ также описывает интересную систему отдачи, которая с помощью вибрации будет сообщать игрокам о статусе обработки их голосового ввода. Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация о том, что новый DualShock 5 также будет совместим и с PlayStation 4.