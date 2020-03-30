В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI

Но в последние несколько месяцев в новостях все чаще стали появляться упоминания о долгожданной GTA VI: то тут, то там случались утечки, связанные с новой частью серии. Вот и на этот раз в сети появилась свежая информация об одной из самых важных игр грядущего поколения консолей.

Так, в резюме актера Хорхе Консехо была найдена строчка, говорящая о том, что он принимал участие в озвучке Grand Theft Auto 6. Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого “Мексиканца” еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.