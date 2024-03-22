В Сети появилась утечка о выходе GTA VI: игра выйдет в феврале 2025 года

Так, один из них, выступающий под ником JarlOfRivia, считает, что GTA VI выйдет в январе или феврале 2025 года. Ранее он с достаточной точностью описал будущий на тот момент первый трейлер GTA VI задолго до выхода ролика.

Второй инсайдер, Nuro, известен точным сливом месяца выхода трейлера игры. По его словам, издатель серии GTA — Rockstar Games — планирует выпустить Grand Theft Auto VI 18 февраля 2025 года.

Но Rockstar не раз откладывала реализацию своих планов. Не исключено, что подобное может произойти снова, несмотря на точные инсайды.