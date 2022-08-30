В Сети появились фото «убийцы» Steam Deck от Logitech

Теперь же в Сети появились изображения девайса. Ими поделился авторитетный инсайдер Эван Бласс, более известный под ником evleaks.

По его словам, консоль будет ориентирована на облачный гейминг. При этом работать она будет под управлением Android. Эту информацию также подтверждают и изображения — на них видно, какую ОС использует игровая приставка в качестве основы.