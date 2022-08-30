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В Сети появились фото «убийцы» Steam Deck от Logitech
Пару недель назад стало известно, что Logitech работает над собственной портативной консолью. Помогают ей в этом, якобы, Microsoft и NVIDIA.
Теперь же в Сети появились изображения девайса. Ими поделился авторитетный инсайдер Эван Бласс, более известный под ником evleaks.
По его словам, консоль будет ориентирована на облачный гейминг. При этом работать она будет под управлением Android. Эту информацию также подтверждают и изображения — на них видно, какую ОС использует игровая приставка в качестве основы.
Сообщается, что в создании «убийцы» Steam Deck компании Logitech помогает другой гигант — Tencent.
При этом несмотря на то, что мы даже знаем, как новинка будет выглядеть, до сих пор нет никакой информации, как будет выглядеть и по какой цене будет продаваться устройство.