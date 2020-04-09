В сети появились качественные рендеры потенциального PlayStation 5 рядом с новым контроллером DualSense

Напомним, что Xbox Series X от Microsoft была анонсирована еще в декабре прошлого года, в то время как японская Sony все еще не торопится проводить официальную презентацию своего нового девайса. Зато компания уже рассказала о том, что она будет использовать в PlayStation 5 инновационный SSD-диск собственной разработки, а также о том, что ее новый контроллер DualSense будет оснащаться продвинутой системой виброотдачи.