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В сети появились качественные рендеры потенциального PlayStation 5 рядом с новым контроллером DualSense

Выглядит все это, конечно, очень стильно и футуристично
Буквально вчера Sony анонсировала новый контроллер для грядущей PlayStation 5 — DualSense — а уже сейчас в сети появились первые качественные, но все еще фанатские, рендеры потенциальной консоли с новым фирменным контроллером.

Создал высококачественные изображения итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли. Он, в сотрудничестве с командой популярного ресурса LetsGoDigital, решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть новая японская консоль, не забыв добавить к ней и свежеанонсированный геймпад DualSense. В целом, рендеры выглядят максимально органично и было бы неплохо, если бы сама Sony создала новую консоль в схожем дизайне.

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Напомним, что Xbox Series X от Microsoft была анонсирована еще в декабре прошлого года, в то время как японская Sony все еще не торопится проводить официальную презентацию своего нового девайса. Зато компания уже рассказала о том, что она будет использовать в PlayStation 5 инновационный SSD-диск собственной разработки, а также о том, что ее новый контроллер DualSense будет оснащаться продвинутой системой виброотдачи.

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