В сети появились качественные рендеры потенциального PlayStation 5 рядом с новым контроллером DualSense
Создал высококачественные изображения итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли. Он, в сотрудничестве с командой популярного ресурса LetsGoDigital, решил пофантазировать на тему того, как могла бы выглядеть новая японская консоль, не забыв добавить к ней и свежеанонсированный геймпад DualSense. В целом, рендеры выглядят максимально органично и было бы неплохо, если бы сама Sony создала новую консоль в схожем дизайне.
Напомним, что Xbox Series X от Microsoft была анонсирована еще в декабре прошлого года, в то время как японская Sony все еще не торопится проводить официальную презентацию своего нового девайса. Зато компания уже рассказала о том, что она будет использовать в PlayStation 5 инновационный SSD-диск собственной разработки, а также о том, что ее новый контроллер DualSense будет оснащаться продвинутой системой виброотдачи.