В Сети появились первые фото новой Call of Duty 2023 года

Насколько это соответствует действительности, пока неизвестно. Но по косвенным признакам можно предположить, что выложенные в Сеть фото всё-таки относятся к новой игре. Например, на фото можно увидеть обновлённые карты Terminal и Scrapyard из Modern Warfare 2, что перекликается с информацией о появлении в новой игре старых карт.