В Сети появились первые фото новой Call of Duty 2023 года

16:00, 20 июня 2023
1 мин.
В Сети появились первые фото новой Call of Duty 2023 годаКонкретной информации минимум
В Интернете появились фотографии возможной новой версии Call of Duty 2023 года. Ранее в своём Twitter о выходе игры Call of Duty: Modern Warfare 3 рассказал инсайдер Том Хендерсон, по словам которого, игра должна выйти в 2023 году, а представлена должна быть в августе.
Насколько это соответствует действительности, пока неизвестно. Но по косвенным признакам можно предположить, что выложенные в Сеть фото всё-таки относятся к новой игре. Например, на фото можно увидеть обновлённые карты Terminal и Scrapyard из Modern Warfare 2, что перекликается с информацией о появлении в новой игре старых карт.
Также издатель игры Activision Blizzard добился удаления инсайдерских сообщений в Twitter.
Источник:Игромания
Автор:Андрей КадуковТеги:
#игры,