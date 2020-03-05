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В сети появились свежие изображения PlayStation 5

Интересно, когда же японцы представят консоль официально?
Уже прошло несколько месяцев после того, как Microsoft показала свою новую консоль — Xbox Series X. Но несмотря на это, Sony будто бы нарочно не торопится представлять общественности свое новое игровое устройство. Благо, на тему внешнего вида новой японской консоли размышляет множество дизайнеров по всему миру. Вот и на этот раз в сети появились свежие изображения грядущей PlayStation 5.

Созданием рендеров и видео с новой консолью Sony занимался известный дизайнер Джермейн Смит, более известный по YouTube-каналу Concept Creator. Художник, основываясь на последних слухах о PlayStation 5 и DualShock 5 создал концепт, в котором отобразил предполагаемый внешний вид консоли и контроллера. Так, судя по всему, новый игровой манипулятор оснастят небольшим экраном, на котором будет отображаться вспомогательная информация об игре либо просто игровое меню.

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Напомним, что до сих пор в сети нет никакой информации о дате анонса новенькой PlayStation 5. Зато есть предположения, что одновременно будут представлены сразу две консоли: PS5 и ее Pro-версия по цене 499 и 599 долларов соответственно. Что известно наверняка, так это то, что новое поколение приставки поступит в продажу на рождественские праздники 2020 года.