В сети появились свежие изображения PlayStation 5
Созданием рендеров и видео с новой консолью Sony занимался известный дизайнер Джермейн Смит, более известный по YouTube-каналу Concept Creator. Художник, основываясь на последних слухах о PlayStation 5 и DualShock 5 создал концепт, в котором отобразил предполагаемый внешний вид консоли и контроллера. Так, судя по всему, новый игровой манипулятор оснастят небольшим экраном, на котором будет отображаться вспомогательная информация об игре либо просто игровое меню.
Напомним, что до сих пор в сети нет никакой информации о дате анонса новенькой PlayStation 5. Зато есть предположения, что одновременно будут представлены сразу две консоли: PS5 и ее Pro-версия по цене 499 и 599 долларов соответственно. Что известно наверняка, так это то, что новое поколение приставки поступит в продажу на рождественские праздники 2020 года.