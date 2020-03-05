В сети появились свежие изображения PlayStation 5

Напомним, что до сих пор в сети нет никакой информации о дате анонса новенькой PlayStation 5. Зато есть предположения, что одновременно будут представлены сразу две консоли: PS5 и ее Pro-версия по цене 499 и 599 долларов соответственно. Что известно наверняка, так это то, что новое поколение приставки поступит в продажу на рождественские праздники 2020 года.