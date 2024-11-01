В сети появилось 7 минут геймплея VR-игры во вселенной Metro 2033

В начале игрок в роли врача по имени Сердар оказывается на мирной станции, где выпивает с товарищами.

Спокойствие вскоре нарушается нападением мутантов, прорывающих оборону и убивающих мирных жителей. Для защиты базы используется турель, однако это не спасает от волны монстров.

Metro Awakening обещает быть не только экшн-игрой, но и атмосферным хоррором с элементами исследования.

Игрокам предстоит прятаться, исследовать локации и находить полезные предметы, сталкиваясь как с мутантами, так и с вооруженными людьми. Релиз новинки состоится уже 7 ноября для платформ Oculus Quest, Steam VR и PlayStation VR2.