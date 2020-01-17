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В сети появилось изображение коммерческой версии новой PlayStation 5
Будем надеяться, что они не фейк
Последние несколько месяцев по сети ходит множество различных изображений PlayStation 5. Но важно понимать, что именно та модель, о которой сейчас идет речь, является лишь версией для разработчиков, которая ничего общего с финальным продуктом, который увидят потребители, на самом-то деле и не имеет. Зато вполне вероятно, что в сети появились первые изображения именно того устройства, которое в конце текущего года сможем купить мы с вами.
Речь идет о патентных изображениях новенькой PlayStation 5, который впервые были опубликованы популярным американским медиахолдингом CCN. По словам представителей компании, изображения были получены от анонимного источника, который утверждал, что все эти схематичные чертежи есть ни что иное, как новое поколение консоли от Sony.
В целом, все это похоже на правду, так как в опубликованных картинках виднеется преемственность с дизайном нынешней PlayStation 4. С другой стороны, сама CNN просит отнестись к данной утечке со скепсисом, так как приславший изображение человек пожелал остаться анонимным даже для самого издания.