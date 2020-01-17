В сети появилось изображение коммерческой версии новой PlayStation 5

Последние несколько месяцев по сети ходит множество различных изображений PlayStation 5. Но важно понимать, что именно та модель, о которой сейчас идет речь, является лишь версией для разработчиков, которая ничего общего с финальным продуктом, который увидят потребители, на самом-то деле и не имеет. Зато вполне вероятно, что в сети появились первые изображения именно того устройства, которое в конце текущего года сможем купить мы с вами.