В сети появилось изображение работающей PlayStation 5

Отметим, что на фотографии запечатлена версия для разработчиков, тогда как дизайн потребительской версии может быть совершенно иным. Однако, по словам инсайдеров, финальная версия консоли будет иметь ровно такую же форму корпуса, аппаратную составляющую, а также идентичную подсистему охлаждения. На фото также можно разглядеть геймпад DualShock 5, который на первый взгляд мало чем отличается от актуального DualShock 4.