В сети появилось изображение работающей PlayStation 5
Отметим, что на фотографии запечатлена версия для разработчиков, тогда как дизайн потребительской версии может быть совершенно иным. Однако, по словам инсайдеров, финальная версия консоли будет иметь ровно такую же форму корпуса, аппаратную составляющую, а также идентичную подсистему охлаждения. На фото также можно разглядеть геймпад DualShock 5, который на первый взгляд мало чем отличается от актуального DualShock 4.
Напомним, что представители компании Sony официально объявили, что долгожданная PlayStation 5 станет доступной для приобретения только к рождественскому сезону продаж 2020 года. Предполагается, что новую консоль покажут в рамках ежегодной конференции PlayStation Meeting, которая пройдет 12 февраля следующего года. Что касается стоимости консоли, то рекомендованная розничная цена PlayStation 5 составляет порядка 499 долларов.