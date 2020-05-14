В сети появилось первое видео обновленной игры Mafia с реалистичной графикой

Судя по всему, игра будет работать на доработанном движке Mafia III, что позволит ремастеру “похвастаться” по-настоящему современной и реалистичной графикой уровня PlayStation 4 Pro и Xbox One X. При этом вполне вероятно, что в будущем игра появится и на новом поколении консолей — PlayStation 5 и Xbox Series X — благодаря чему качество картинки станет еще лучше.

К сожалению, хоть игра и была по сути официально анонсирована, разработчики все еще не рассказали, когда стоит ждать полноценного релиза ремейка первой Mafia. Но если верить последним утечкам, то старт продаж состоится уже 27 августа текущего года.