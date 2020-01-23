В сети появилось свежее видео, демонстрирующее новый Xbox Series X со всех сторон

Так, популярный итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли, более известный в сети под ником Snoreyn, в очередной раз скооперировался с командой ресурса LetsGoDigital для того, чтобы опубликовать сверхкачественный рендер и видеоролик нового поколения игровой консоли от Microsoft. Что интересно, это уже не первый случай, когда работа дизайнера выглядит на уровне официально промо-материалов крупнейших компаний — буквально несколько недель назад Спинелли уже публиковал точно такие же качественные рендеры контроллеров DualShock 5 и консоли PlayStation 5 в версии для разработчиков.