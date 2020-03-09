В сети появилось свежее видео нового мультфильма для взрослых по популярному файтингу Mortal Kombat

В нем изображены ключевые особенности ленты: нецензурная лексика, кровавые сцены и достаточно взрослая история, рассказывающая о том самом турнире, о котором шла речь в играх Mortal Kombat 1 и Mortal Kombat (2011). В анимационном фильме можно будет увидеть путь одного из персонажей вселенной Смертельной битвы — речь идет о Скорпионе, который в результате различных интриг потерял как семью, так и свой родной клан.

Режиссером картины выступает Этан Сполдинг, отвечавший за “Бэтмен: Нападение на Аркхэм”, а сценарий написал Джереми Адамс, занимавшийся тем же при создании популярного сериала “Сверхъестественное”. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge появится в цифровом варианте 12 апреля, а уже 28 апреля мультфильм выпустят и на физических носителях.