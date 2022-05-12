В Сети появилось видео мобильной игры Need for Speed с качественной графикой

NFSLYY обратил внимание, что мобильная Need for Speed получит открытый мир, как в версиях для ПК и консолей. Эта версия получила отличную графику, близкую по качеству к «большим» платформам.

Пользователь, разместивший игру показал 3 сцены. В первой игрок участвует в случайном событии и ездит на McLaren F1; во второй сцене управляет Lamborghini Aventador SVJR в режиме свободной игры; в третьей — игрок за рулём Lamborghini Gallardo и участвует в дрифте. Этими марками весь парк и ограничен.

В игре заметны водяные знаки компании Tencent. Вероятно, корпорация и является разработчиком этой части NFS. Работает игрушка на движке Unreal Engine 4, которому и обязана классной графикой.

Также NFSLYY отметил, что концептуально эта часть игры похожа на MMO Need for Speed: Edge, вышедшую в 2015 году и закрывшуюся в 2017.