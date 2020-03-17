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В сети появилось видео-сравнение скорости работы Xbox Series X с предшественником
Видно, насколько сильно новинка ушла вперед по сравнению с Xbox One X
Буквально завтра состоится анонс новой консоли от Sony — PlayStation 5 — но о том, насколько новая консоль Microsoft будет быстрее предшественника, мы можем узнать прямо сейчас. В сети появилось видео-сравнение скорости работы Xbox Series X с предшественников в лице Xbox One X.
Так, в рамках опубликованного видео, компания демонстрирует скорость работы новой консоли на примере популярной игры State of Decay 2. Так, если на Xbox One X загрузка игры заняла 50 секунд, то владельцы Xbox Series X смогут начать наслаждаться ею всего лишь через 10 секунд после запуска продукта из главного меню консоли.
Напомним, что новинка от Microsoft также должна будет иметь 100% поддержку игр с оригинальной Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Старт продаж новинки намечен на конец 2020 года.