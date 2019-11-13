В сети появился намек на дату анонса новой GTA

Так, один из участников скандально известной американской группы City Morgue опубликовал на своей странице в соцсети сторис, в которой объявил о сотрудничестве с Rockstar Games. При этом он не ограничился одним лишь фактом сотрудничества, но также сопроводил свой пост загадочной датой, гласящей “лето 2020 года”. И именно с данной датой связано бурное обсуждение фанатов в сети, которые начали гадать, что бы это могло значить. Основных варианта, на самом деле, два: либо Rockstar Games и вправду проведут анонс новой части культовой GTA уже летом 2020 года, возможно в рамках Е3, либо же композиции исполнителя просто-напросто попадут на радио в GTA V, так как лицензионное соглашение с некоторыми текущими исполнителями могут истечь к середине следующего года.