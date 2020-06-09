Игры
Сегодня 19:52
В сети появился новый концепт грядущей PlayStation 5 накануне возможного анонса
Sony проведет презентацию, посвященную долгожданной консоли уже 11 июня
Напомним, что уже 11 июня Sony проведет презентацию, посвященную грядущей PlayStation 5. Накануне возможного анонса в сети появился новый концепт консоли пятого поколения.
Новый концепт, разработанный дизайнером Джермейном Смитом, был опубликован ресурсом LetsGoDigital. Так, по представлению специалиста, консоль Sony нового поколения может иметь дизайн, аналогичный PlayStation 3.
Отметим, что данный рендер является неофициальным, поскольку сама компания еще не раскрывала внешность новой приставки. Однако предполагается, что сделает она это уже 11 июня, в рамках презентации, посвященной PlayStation 5. Сообщается, что на ней Sony также продемонстрирует первые игры для приставки. Известно, что сама презентация будет идти более часа, и пройдет она как на YouTube, так и на официальном канале компании на Twitch.