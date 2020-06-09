В сети появился новый концепт грядущей PlayStation 5 накануне возможного анонса

Отметим, что данный рендер является неофициальным, поскольку сама компания еще не раскрывала внешность новой приставки. Однако предполагается, что сделает она это уже 11 июня, в рамках презентации, посвященной PlayStation 5. Сообщается, что на ней Sony также продемонстрирует первые игры для приставки. Известно, что сама презентация будет идти более часа, и пройдет она как на YouTube, так и на официальном канале компании на Twitch.