В сети появился первый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat

Судя по имеющимся в сети данным, мультфильм повествует о том самом первом турнире среди бойцов из двух миров — Земного и Внешнего. От того, кто одержит победу в данном противостоянии, зависит судьба Земли. Но если говорить коротко, то Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, вероятнее всего, будет повторять историю самой первой экранизации данной серии игр: с тем же сюжетом, с теми же локациями, возможно даже с тем же уровнем насилия (а точнее его отсутствия).

Что касательно релиза нового мультфильма, то состоится он весной текущего года. Причем Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge обойдет стороной кинотеатры — анимационный фильм выпустят сразу на DVD и на стриминговых площадках.