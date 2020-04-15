В сети появился сервис для оценки стоимости учетных записей Steam

Точнее на популярном сайте SteamDB появилась соответствующая функция в виде онлайн-калькулятора. Для того, чтобы узнать стоимость непосредственную стоимость своего аккаунта, достаточно лишь скопировать его URL-адрес. При этом, что важно, доступ к игровой информации должен быть открытым, иначе магия не случится. После того, как адрес учетной записи был скопирован, необходимо открыть калькулятор SteamDB и вставить скопированную ссылку, после чего нажать на кнопку “Get disappointed in your life”.

Что интересно, калькулятор не только продемонстрирует суммарную стоимость игр, купленных вами для своего Steam-аккаунта, но также и то время, которое вы провели за ними за все время.