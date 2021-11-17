В «симулятор человеческой жизни» Sims 4 добавили мужские пальто с юбкой

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В «симулятор человеческой жизни» Sims 4 добавили мужские пальто с юбкойДизайнеры говорят, для разнообразия
Компания Electronic Arts анонсировала нововведение для своей игры, «симулятора человеческой жизни», Sims 4. Им станет добавление в игру 23 предметов мужского гардероба под названием Modern Menswear Kit.
Среди прочих в игру будут добавлены мужские пальто с юбкой. Эти комплекты разработали для издателя игр знаменитые европейские дизайнеры одежды Стефан Кук и Джейк Берт. По словам дизайнеров, они совершенствуют старые идеи, делая их современными. И чтобы все носили то, что хотят.
Комплекты одежды из дополнения Modern Menswear Kit будут доступны со 2 декабря этого года.
Источник: EA