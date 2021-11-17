В «симулятор человеческой жизни» Sims 4 добавили мужские пальто с юбкой

Среди прочих в игру будут добавлены мужские пальто с юбкой. Эти комплекты разработали для издателя игр знаменитые европейские дизайнеры одежды Стефан Кук и Джейк Берт. По словам дизайнеров, они совершенствуют старые идеи, делая их современными. И чтобы все носили то, что хотят.