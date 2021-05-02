В соревновательном шутере Rainbow Six: Siege обычных игроков начали наказывать вместе с читерами

Напомним, что компания Ubisoft использует античит BattlEye, который и стал корнем проблемы. Так, когда в матче он находит читера, рейтинговые очки отбираются не только у него, но и у всех игроков автоматически. Причем в данном случае не важно, победа или поражения стали исходом матча. Таким образом, ряд игроков, которые сражались против читеров, в конечном итоге оставались без рейтинговых очков из-за этой особенности античита. Этот несправедливый штраф и привел к тому, что геймеры объявили игре бойкот.

Отметим, что сам бойкот был организован одним их популярных блогеров Rainbow Six Sieige — KingGeorge. Он объявил, что не станет приобретать кредиты в тайтле, пока компания не усовершенствует алгоритм античита.