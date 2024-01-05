В США 13-летний подросток впервые в мире полностью прошёл Тетрис

06:00, 05 января 2024
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В США 13-летний подросток впервые в мире полностью прошёл ТетрисИгра даже зависла в конце
В мире до сих пор популярна игра Тетрис, созданная в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым. Стало известно, что американский подросток 13 лет Уиллис Гибсон из Оклахомы впервые за историю игры прошёл весь процесс на приставке Nintendo.
Гибсон достиг 157 уровня в оригинальной версии игры, но потом Тетрис зависла в силу программных ограничений в коде. Ранее «геймером», который доходил до финального уровня в Тетрис был только ИИ.
Поэтому считается, что Уиллис Гибсон — первый человек в истории Тетрис, «который продвинулся так далеко». В интервью The New York Times он рассказал, что не чувствует своих пальцев.
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