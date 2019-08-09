В США начали запрещать игры-стрелялки после серии терактов

Американские политики вместе с с президентом Дональдом Трампом после серии массовых расстрелов обвинили во всём жестокие игры со стрельбой. На такую критику уже началась реакция, первой ласточкой можно считать торговую сеть Walmart.

Ритейлер по-тихому удалил из своих магазинов постеры с рекламой таких игр. По сообщению источников, персонал проинструктировали убрать рекламные плакаты и демонстрационные установки с играми, «показывающими насилие», причём точного определения «запретных» игр не дано.

Интересно, что в магазинах сети Walmart при этом можно купить оружие и боеприпасы.

Напомним, в минувшие выходные в США произошло сразу несколько последовательных инцидентов с массовой стрельбой — Техасе, Огайо и Иллинойсе. Всего было убито 29 человек и почти 50 получили ранения.

Полиция смогла задержать 21-летнего Патрика Крушиуса, который стрелял из винтовки по посетителям супермаркета в техасском Эль-Пасо. В Дейтоне 24-летний Коннор Беттс устроил стрельбу около бара Ned Peppers, а затем сам был убит полицией.

В Чикаго стрелявший около детской площадки примерно в час ночи пока не задержан. В этом происшествии 7 человек было ранено и никто не погиб.