В США предложили запретить GTA из-за частых угонов автомобилей

”Grand Theft Auto и другие жестокие видеоигры пробрались в умы нашей молодежи и сделали угон автомобилей чем-то нормальным. Угоны — это ненормально, и они должны быть прекращены”, - выразил негодование политик. Маркус Эванс отметил, что внесет на рассмотрение соответствующий законопроект

Его предложение прокомментировали в Американской ассоциации производителей видеоигр. Так, представитель ассоциации с пониманием отнесся к ситуации в Чикаго, однако он не нашел доказательств тому, что между интерактивными играми и жестокостью в реальной жизни есть связь.