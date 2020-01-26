В США признали, что блокировка пользователя в чате не нарушает его свободу

Первоначально он подал иск в суд Восточного округа, но там судья отказался принимать его. Тогда, ссылаясь на Раздел II Закона о гражданских правах 1964 года, Элансари заявил, что столкнулся с дискриминацией и “неравным обращением”, если сравнивать его и других игроков, которые продолжают пользоваться чатом. Но по итогу и данное действие ему не особо помогло, так как апелляционный суд также подтвердил тот факт, что наказание в видеоигре нельзя считать нарушением конституционных прав игрока.

Что интересно, по имеющимся данным, только за последние полтора года Элансари подал около десяти различных исков во все тот же Восточный окружной суд. Так, среди прочих заявлений, он пытался подать коллективный иск против Tinder, правда как и в случае с обвинением против Jagex, его иск не был принят.