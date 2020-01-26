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В США признали, что блокировка пользователя в чате не нарушает его свободу

У парня с подобным иском отказались принимать даже иск
Далекой весной 2019 года игрок Runescape Амро Элансари потерял возможность общаться с другими игроками в игровом чате. По сути, это стандартное наказание, применяемое модераторами студии-разработчика Jagex к нарушающим их правила игрокам: они все еще могут играть и торговать с другими, но при этом не имеют возможности оставлять сообщения на форуме и в чате. По итогу разъяренный игрок подал в суд на разработчиков.

Первоначально он подал иск в суд Восточного округа, но там судья отказался принимать его. Тогда, ссылаясь на Раздел II Закона о гражданских правах 1964 года, Элансари заявил, что столкнулся с дискриминацией и “неравным обращением”, если сравнивать его и других игроков, которые продолжают пользоваться чатом. Но по итогу и данное действие ему не особо помогло, так как апелляционный суд также подтвердил тот факт, что наказание в видеоигре нельзя считать нарушением конституционных прав игрока.

Что интересно, по имеющимся данным, только за последние полтора года Элансари подал около десяти различных исков во все тот же Восточный окружной суд. Так, среди прочих заявлений, он пытался подать коллективный иск против Tinder, правда как и в случае с обвинением против Jagex, его иск не был принят.

Автор: Лилик Ми