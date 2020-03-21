В США рассказали, насколько увеличился спрос на видеоигры из-за коронавируса

По словам журналистов, популярность видеоигр в Соединенных Штатах взлетела на 75% — рост интереса был замечен во множестве городов аккурат к моменту введения карантина во многих городах страны.

”Обычно люди играют в видеоигры либо дома, либо на смартфоне. Вполне ожидаемо, что использование интернета и популярность игр вырастет, потому что люди вынуждены большую часть времени, если не вообще все, проводить дома”, — рассказали аналитики компании Cowen.

Напомним, что компания Verizon опубликовала свои данные, согласно которым также выросла популярность VPN-сервисов. Рост, который составляет 34%, также связывают с тем, что люди из-за карантина стали искать доступ к различным услугам, к большинству из которых без VPN получить доступ невозможно.