В США торговый регулятор не признал слияние Microsoft и Activision Blizzard

13:45, 14 октября 2023
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В США торговый регулятор не признал слияние Microsoft и Activision BlizzardАпелляция по делу назначена на 6 декабря
Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что не оставит попыток разобраться со слиянием Microsoft и Activision Blizzard. Сделка между компаниями была закрыта 13 октября.
Оказывается, после того, как суд по этому делу встал на сторону Microsoft, FTC подала апелляцию и намерена на федеральном уровне добиваться пересмотра слияния компаний. Рассмотрерие апелляции назначено на 6 декабря.
«Мы по-прежнему сосредоточены на нашей апелляции на федеральном уровне, несмотря на то, что Microsoft и Activision завершили сделку до запланированного на декабрь слушания в апелляционном суде», – говорится в заявлении, — сказано в заявлении регулятора.