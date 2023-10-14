В США торговый регулятор не признал слияние Microsoft и Activision Blizzard

Оказывается, после того, как суд по этому делу встал на сторону Microsoft, FTC подала апелляцию и намерена на федеральном уровне добиваться пересмотра слияния компаний. Рассмотрерие апелляции назначено на 6 декабря.

«Мы по-прежнему сосредоточены на нашей апелляции на федеральном уровне, несмотря на то, что Microsoft и Activision завершили сделку до запланированного на декабрь слушания в апелляционном суде», – говорится в заявлении, — сказано в заявлении регулятора.