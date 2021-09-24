В США за дефицитными PS5 и Xbox Series X выстраиваются очереди

По итогу люди выстроились в огромные длинные очереди, как в лучшие годы запуска новых iPhone. Геймеры начали приходить к магазинам за сутки до даты начала продаж, несмотря на непогоду. Более того — некоторые из них начали разбивать палатки на ночь.

Отметим, что сама Sony прогнозирует нехватку своих консолей как минимум до 2022 года.