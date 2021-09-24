В США за дефицитными PS5 и Xbox Series X выстраиваются очереди

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В США за дефицитными PS5 и Xbox Series X выстраиваются очередиИ разбиваются палатки, в попытках справиться с непогодой
Несмотря на релиз актуальных игровых консолей в 2020 году, они продолжают оставаться дефицитными. Особенно остро это чувствуется фанатами PlayStation — PlayStation 5 достать ещё тяжелее, чем и без того редкий Xbox Series X.
В связи с этим, игроки по всему миру буквально гоняются за свежими поставками. Одну из таких решила организовать Best Buy — популярная сеть объявила о крупном пополнении запасов PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 300 магазинов по США, передаёт Kotaku.
По итогу люди выстроились в огромные длинные очереди, как в лучшие годы запуска новых iPhone. Геймеры начали приходить к магазинам за сутки до даты начала продаж, несмотря на непогоду. Более того — некоторые из них начали разбивать палатки на ночь.
Отметим, что сама Sony прогнозирует нехватку своих консолей как минимум до 2022 года.