В Steam бесплатные выходные для игр Cities Skylines и XCOM 2

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит аттракцион невиданной щедрости — акция «Бесплатные выходные», в рамках которой до конца выходных можно поиграть бесплатно в градостроительный симулятор Cities Skylines и стратегию XCOM 2.

Напомним, Cities Skylines вышел в марте 2015 года, а XCOM 2 — в феврале 2016. Обе игры известны своим затягивающим действием и начав играть в пятницу, можно опомнится к вечеру воскресенья.

Кроме того, на эти две игры сейчас предоставляются значительные скидки. На стандартное издание — скидка в 75%, на наборы и специальные издания — от 54% до 67%, а на дополнение — 50%. Срок действия скидок — до 25 марта 2019 года.