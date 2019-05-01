В Ubisoft объявила бесплатные выходные для игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Завтра, 2 мая, стартует аттракцион неслыханной щедрости — акция «Бесплатные выходные» компании Ubisoft, в рамках которой до 5 мая можно поиграть бесплатно в тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands.

Игра доступна для владельцев ПК, игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One через платформы Steam (старт 2 мая в 20:00 по московскому времени), Uplay (старт 2 мая в 17:00 по московскому времени), PlayStation Store (старт 2 мая в 17:00 по московскому времени) и Microsoft Store (старт 2 мая в 17:00 по московскому времени).

На днях Ubisoft объявила о выходе со 2 мая нового сюжетного дополнения Operation Oracle. В рамках бесплатных выходных, игра будет доступна в полном объеме, включая контент Operation Oracle. Также на игру действует скидка 70%.