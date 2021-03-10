В Steam из-за сбоя исчезли самые популярные игры

Сам инцидент произошел 9 марта. Сообщается, что эта проблема не отразилась на игроках, которые в этот момент уже играли в исчезнувшие тайтлы. Согласно обнародованным SteamDB данным, в сервисе цифровой дистрибуции исчезло более 40 игр. Также отмечается, что связано это с ошибкой сервиса.

Впоследствии представители сервиса заявили о возврате средств. За несколько часов Valve удалось избавиться от проблемы, тогда как сервис цифровой дистрибуции Steam вновь заработал в штатном режиме, вернув доступ к популярным играм.