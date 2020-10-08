В Steam можно бесплатно опробовать множество невышедших игр в рамках осеннего фестиваля

На стартовой странице онлайн-мероприятия можно увидеть, что в нем участвуют выходящие до 1 мая 2021 года игры. При этом в рамках фестиваля, непосредственно на сайте Steam, можно смотреть стримы с рассказом подробностей о данных проектах от самих разработчиков. Ивент продлится до 13 октября 2020 года.

Напомним, что чуть ранее стало известно, когда Valve проведет ближайшие распродажи: Хэллоуинская пройдет с 29 октября по 2 ноября, а осенняя через месяц. На период рождественских праздников также намечена акция со скидками, на этот раз зимняя.