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В Steam можно бесплатно опробовать множество невышедших игр в рамках осеннего фестиваля
Акция заканчивается уже 13 октября
Valve продолжает радовать всех любителей компьютерных игр. На этот раз в Steam стало возможным бесплатно опробовать множество невышедших игр и все это в рамках осеннего фестиваля.
На стартовой странице онлайн-мероприятия можно увидеть, что в нем участвуют выходящие до 1 мая 2021 года игры. При этом в рамках фестиваля, непосредственно на сайте Steam, можно смотреть стримы с рассказом подробностей о данных проектах от самих разработчиков. Ивент продлится до 13 октября 2020 года.
Напомним, что чуть ранее стало известно, когда Valve проведет ближайшие распродажи: Хэллоуинская пройдет с 29 октября по 2 ноября, а осенняя через месяц. На период рождественских праздников также намечена акция со скидками, на этот раз зимняя.