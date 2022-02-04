В Steam можно будет увидеть, сколько «весит» игра до начала установки

Теперь в Steam можно сразу оценить «вес» игры до загрузки, раньше это можно было сделать только после нажатия кнопки «Установить». Как отмечается, нововведение связано с тем, что Valve начала отставать от прямых конкурентов — Epic Games Store и Discord — в отношении удобства и информативности своего сервиса. И чтобы не потерять конкурентность, Valve начала обновлять свой сервис.

Сообщается, что все новшества станут доступны в бета-версии сервиса уже в ближайшее время, а общедоступными они станут через несколько недель.