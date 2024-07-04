В Steam начала быстро расти популярность Windows 11

Сервис Steam провёл среди своих пользователей опрос Steam Hardware & Software Survey, согласно которому Windows 11 начала набирать популярность среди геймеров. Так, доля ОС увеличилась на 0,55 пункта и составила 46,63%, что всего на 3% ниже, чем у самой популярной на сегодняшний день Windows 10.

Windows 10 потеряла 0,93 пункта. Доля этого поколения сейчас составляет порядка 49,42%.

Более старшая Windows 7 получила долю в 0,4% пользователей Steam (64-битная версия), Windows 8.1 — 0,08% (тоже 64-битная). В целом Windows используют 96,61% всех участников опроса, проводимого Valve каждый месяц. А Linux находится на втором месте — 2,08%, macOS — на третьем месте с 1,31%.