В Steam началась распродажа Lego-игр

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Сегодня в 17:29
В Steam началась распродажа Lego-игрСо скидками до 85%
Хорошая новость для всех любителей игр в стиле Lego. Так, сервис цифровой дистрибуции Steam запустил акцию, в рамках которой эти игры продаются с большими скидками — вплоть до 85%.
Так, LEGO Marvel Super Heroes 2, с героями “Мстителей”, можно ухватить с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 899 рублей вместо прежних 474.
На 80%, в свою очередь, упала цена LEGO DC Super-Villains. Так, если ранее игра продавалась за 999 рублей, то сейчас она доступна всего за 199.
С максимальной скидкой предлагается к покупке LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition. Цена упала с 799 рублей до 119.
Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидками, можно перейдя по этой ссылке.