В Steam началась распродажа Lego-игр

Так, LEGO Marvel Super Heroes 2, с героями “Мстителей”, можно ухватить с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 899 рублей вместо прежних 474.

На 80%, в свою очередь, упала цена LEGO DC Super-Villains. Так, если ранее игра продавалась за 999 рублей, то сейчас она доступна всего за 199.

С максимальной скидкой предлагается к покупке LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition. Цена упала с 799 рублей до 119.

Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидками, можно перейдя по этой ссылке.