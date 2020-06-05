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В Steam началась распродажа последних частей культового зомби-хоррора Resident Evil
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Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает баловать геймеровы выгодными акциями. На этот раз в онлайн-магазине началась распродажа последних частей культового зомби-хоррора Resident Evil.
Так, вдвое дешевле можно ухватить прошлогоднюю новинку Resident Evil 2. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1599 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 799.
Распродажа также коснулась и самой последней на сегодняшний день, части, которая была выпущена буквально 3 апреля текущего года. Так, Resident Evil 3 можно урвать за 1319 рублей вместо прежних 1999.
Всего за 329 рублей вместо прежних 399 можно приобрести Resident Evil VII, тогда как стоимость Resident Evil 4 упала, в рамках распродажи, с 699 рублей до 174. Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидками, можно по этой ссылке.