В Steam началась зимняя распродажа со скидками до 85%

Так, недавняя премьера в лице Red Dead Redemption 2 можно ухватить за 1 999 рублей (размер скидки составляет 20%). Для тех кто не в курсе, напомним, что игра является новым продуктов от создателей GTA V, рассказывающим о жизни банды разбойников во времена Дикого Запада.

Также скидку получил и Fallout 4, который прямо сейчас продается за 257 рублей вместо прежних 859 (в этом случае скидка равняется 70%). На данный момент именно Fallout 4 является последней номерной частью популярной игровой серии, рассказывающей о мире пост-апокалипсиса.

Еще одним интересным проектом с весомой скидкой можно назвать ремейк Resident Evil 2 — игра рассказывает о приключениях полицейского Леона Кеннеди, столкнувшегося с повсеместным появлением зомби. Игра, по сути, переделанной классикой в свежей обертке. Ее стоимость упала с привычных 1 999 рублей до более приятных 659 рублей — таким образом вы, в рамках данной распродажи, сможете сэкономить во время покупки игры 67%.