В Steam новейшие игры продают со скидкой до 67% в честь осенней распродажи
Так, вышедший в 6 сентября Gears 5 уже потерял в цене 50% и продается за 542 рубля вместо изначальных 1085 рублей. Игра получила неплохие оценки как от игроков, так и от критиков, так что если вы ярый любитель мясных шутеров — обязательно присмотритесь к новинке от Xbox Games Studios.
Также в цене просел и весенний релиз от NetherRealm Studios в лице Mortal Kombat 11. Игра вышла 23 апреля по цене 1190 рублей за стандартную версию, но сейчас, в честь осенней распродажи в Steam, игру можно ухватить за 595 рублей. За 830 рублей можно купить премиальную версию, в состав которой входят такие персонажи как Терминатор, Ночной Волк и другие.
Ну и куда же без японской классики — Devil May Cry 5 также вышла совсем недавно, но уже успела обзавестись самой внушительной скидкой из сегодняшней подборки. Так, если ураганный слэшер в обычные дни продается за 1 999 рублей, то сейчас игру можно купить за 659 рублей — размер скидки составляет 67%!
Напомним, что осенняя распродажа в Steam закончится уже 3 декабря в 21:00 по Москве, так что всем, кто желает обновить свою библиотеку в сервисе, стоит поторопиться.