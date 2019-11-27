В Steam новейшие игры продают со скидкой до 67% в честь осенней распродажи

Также в цене просел и весенний релиз от NetherRealm Studios в лице Mortal Kombat 11. Игра вышла 23 апреля по цене 1190 рублей за стандартную версию, но сейчас, в честь осенней распродажи в Steam, игру можно ухватить за 595 рублей. За 830 рублей можно купить премиальную версию, в состав которой входят такие персонажи как Терминатор, Ночной Волк и другие.